Protagonismo giovanile la Regione finanzia in provincia di Forlì-Cesena 6 progetti con oltre 145mila euro

In provincia di Forlì-Cesena, la Regione ha approvato il finanziamento di sei progetti dedicati ai giovani, con un investimento complessivo superiore a 145mila euro. I progetti prevedono attività di orientamento, formazione digitale e iniziative legate alla creatività. Sono previsti anche interventi di riqualificazione degli spazi giovanili, con lavori di miglioramento in termini di accessibilità, sicurezza e dotazioni tecnologiche, al fine di rafforzare la rete di luoghi e relazioni dedicati ai giovani.

Attività di orientamento, formazione digitale e creatività. E poi investimenti per la riqualificazione strutturale e tecnologica degli spazi giovanili, migliorando accessibilità, sicurezza e dotazione strumentale con l’obiettivo di consolidare una rete stabile di luoghi, relazioni e opportunità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Capitale della cultura, la Regione rilancia: "Al fianco di Forlì e Cesena sui progetti culturali"“La Regione conferma la piena disponibilità ad accompagnare e sostenere l’intero percorso", sottolinea la sottosegretaria alla Presidenza della... Orbita creativa’, il Comune di Cesena avvia un nuovo progetto a sostegno del protagonismo giovanileFavorire e sostenere il protagonismo giovanile, valorizzando creatività, partecipazione e capacità progettuale dei giovani del territorio. Panoramica sull’argomento Si parla di: Scheda squadra R.C. Cesena. La Regione: Così si valorizza il territorio. Esulta il centrodestraL’ingresso di Forlì e Cesena nella short list delle dieci città finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 ha suscitato un ampio e trasversale coro di reazioni politiche, a partire dalla ... ilrestodelcarlino.it Coro di elogi per la designazione. La Regione: Vince il territorio. Esulta il centrodestraL’ingresso di Forlì e Cesena nella short list delle dieci città finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 ha suscitato un ampio e trasversale coro di reazioni politiche, a partire dalla ... ilrestodelcarlino.it