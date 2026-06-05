Venerdì 5 giugno, durante la puntata di Propaganda Live, ci saranno interventi di Elio e le Storie Tese. La trasmissione, condotta da Diego Bianchi, prevede anche altri ospiti, ma non sono stati ancora annunciati. La puntata andrà in onda questa sera e sarà trasmessa in diretta.

Oggi, venerdì 5 giugno, Diego Bianchi riaccende i riflettori nel suo studio per guidarci in una nuova puntata di Propaganda Live, visibile sul canale La7 e in diretta streaming su la7.it. Forte del buon riscontro della scorsa settimana, che ha catturato l'attenzione di più di 784.000 spettatori raggiungendo il 6,5% di share, la trasmissione si attesta stabilmente come l'appuntamento ideale per chi cerca un connubio perfetto tra indagine giornalistica, testimonianza civile e satira pungente. Scopriamo i dettagli, i servizi e la lista degli ospiti della serata, in onda a partire dalle 21.15. Per quanto riguarda il reportage di punta della settimana, il conduttore ha scelto di celebrare gli ottant'anni trascorsi dalla nascita della Repubblica Italiana attraverso un'intervista esclusiva a Rosa Oliva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 5 giugno

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Propaganda live, puntata del 29/05/2026

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