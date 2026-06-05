Propaganda Live | ospiti e anticipazioni di oggi venerdì 5 giugno
Venerdì 5 giugno, durante la puntata di Propaganda Live, ci saranno interventi di Elio e le Storie Tese. La trasmissione, condotta da Diego Bianchi, prevede anche altri ospiti, ma non sono stati ancora annunciati. La puntata andrà in onda questa sera e sarà trasmessa in diretta.
Oggi, venerdì 5 giugno, Diego Bianchi riaccende i riflettori nel suo studio per guidarci in una nuova puntata di Propaganda Live, visibile sul canale La7 e in diretta streaming su la7.it. Forte del buon riscontro della scorsa settimana, che ha catturato l'attenzione di più di 784.000 spettatori raggiungendo il 6,5% di share, la trasmissione si attesta stabilmente come l'appuntamento ideale per chi cerca un connubio perfetto tra indagine giornalistica, testimonianza civile e satira pungente. Scopriamo i dettagli, i servizi e la lista degli ospiti della serata, in onda a partire dalle 21.15. Per quanto riguarda il reportage di punta della settimana, il conduttore ha scelto di celebrare gli ottant'anni trascorsi dalla nascita della Repubblica Italiana attraverso un'intervista esclusiva a Rosa Oliva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Propaganda live, puntata del 29/05/2026
Notizie e thread social correlati
Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 1 maggioVenerdì 1 maggio, durante la puntata di Propaganda Live, il conduttore accoglierà in studio il gruppo musicale Savana Funk e presenterà i monologhi...
Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 17 aprileStasera, nel programma Propaganda Live, gli ospiti in studio sono i Litfiba, insieme a Andrea Pennacchi e Monir.
Temi più discussi: Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 29 maggio; Propaganda Live torna stasera: il reportage in Sicilia di Diego Bianchi e l'intervista a Francesca Albanese; Propaganda Live, ospiti e anticipazioni del 5 giugno; Propaganda Live: tra gli ospiti Elio e le Storie Tese.
Propaganda Live stasera dalle 21.15: ospiti e anticipazioni della puntata. #propagandalive x.com
Propaganda Live: tra gli ospiti Francesca Albanese Venerdì 29 maggio alle 21.15 torna su La7 Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi che racconta l’attualità attraverso il suo stile inconfondibile, tra approfondimento giornalistico, satira e r facebook
Propaganda Live, ospiti e anticipazioni del 5 giugnoTutte le anticipazioni gli ospiti e i reportage della puntata del 5 giugno 2026 di Propaganda Live su La7 in tv ... dituttounpop.it
Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 22 maggio 2026Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 22 maggio 2026, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ... tpi.it