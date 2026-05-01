Venerdì 1 maggio, durante la puntata di Propaganda Live, il conduttore accoglierà in studio il gruppo musicale Savana Funk e presenterà i monologhi di Francesco. La trasmissione continuerà con interventi di vari ospiti e approfondimenti sul tema della giornata. La puntata sarà trasmessa come di consueto in prima serata, offrendo uno spazio di discussione e intrattenimento.

Oggi, venerdì 1 maggio, Diego Bianchi riapre le porte del suo studio per un nuovo appuntamento con Propaganda Live, puntuale come sempre alle 21.15 su La7 e in streaming. Il talk si conferma l'appuntamento fisso per chi cerca un mix di analisi giornalistica, satira e narrazione civile, forte del buon risultato della scorsa settimana quando ha dimostrato ancora una volta l'affetto del suo pubblico tenendo incollati allo schermo 880.000 spettatori per uno share del 6,9%. Il palcoscenico di La7 si prepara ad accogliere una varietà di linguaggi artistici che faranno da contrappunto alle riflessioni in studio. La musica sarà grande protagonista grazie alle sonorità dei Savana Funk, capaci di intrecciare energia e contaminazione culturale per scandire il ritmo della puntata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 1 maggio

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