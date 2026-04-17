Stasera, nel programma Propaganda Live, gli ospiti in studio sono i Litfiba, insieme a Andrea Pennacchi e Monir. La trasmissione, in onda venerdì 17 aprile, prevede interventi e discussioni con i partecipanti presenti in studio. La serata include anche anticipazioni sui temi trattati e le interviste già registrate. La scaletta comprende momenti di musica, approfondimenti e confronti tra i vari ospiti.

Dopo lo stop della scorsa settimana dovuto allo sciopero dei giornalisti, oggi, venerdì 17 aprile, torna in prima serata su La7 Propaganda Live. Il programma, condotto da Diego Bianchi, continua a riscuotere un buon successo di pubblico: la puntata del 3 aprile ha conquistato un picco di 973.000 spettatori pari al 7,2% di share. Ecco chi saranno gli ospiti di stasera, alle 21.15 su La7 e in streaming sul sito La7.it. Tra i protagonisti della serata ci saranno i Litfiba. Il gruppo - formato da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo - è in studio in occasione dell’uscita di 17 Re, il brano che dava il titolo all’album pubblicato nel 1986 ma che allora rimase fuori dalla tracklist poiché considerato inadatto al resto del disco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 17 aprile

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