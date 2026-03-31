Falsificata la cartella clinica condannato a 4 anni e 6 mesi il titolare del Pineta Grande Hospital

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione l’imprenditore responsabile della clinica Pineta Grande di Castel Volturno. La sentenza si riferisce al falso in atto pubblico riguardante una cartella clinica. La decisione è stata emessa in relazione alle accuse di falsificazione dei documenti sanitari.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell’imprenditore Vincenzo Schiavone, titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, riconosciuto colpevole di falso in atto pubblico e condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione. Nello stesso procedimento sono stati condannati anche due medici della struttura sanitaria, ciascuno a tre anni e quattro mesi. La vicenda giudiziaria trae origine dalla morte di Francesca Oliva, 29 anni, deceduta nel 2014 all’interno della clinica dopo aver partorito tre gemelli. Due dei neonati non sopravvissero, mentre una bambina riuscì a salvarsi. La giovane donna morì a causa di una setticemia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Falsificata la cartella clinica, condannato a 4 anni e 6 mesi il titolare del Pineta Grande Hospital Articoli correlati Falsificata la cartella clinica di una donna morta alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: condannato il titolareL'imprenditore Vincenzo Schiavone, titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, nel Casertano, è stato condannato a 4 anni e mezzo di... Leggi anche: Cartella clinica manomessa dopo la morte di Francesca, condannati patron Pineta Grande e due medici Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Castel Volturno, cartella clinica falsificata: condannato il titolare del Pineta Grande Hospital; Condannato a 4 anni e mezzo di carcere il titolare del Pineta Grande Hospital; Cartella clinica falsificata, condannato il titolare di una clinica campana; Falsificata la cartella clinica di una donna morta alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: condannato il titolare. Castel Volturno, cartella clinica falsificata: condannato il titolare del Pineta Grande HospitalIl giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato l'imprenditore della sanità Vincenzo Schiavone, titolare ... msn.com #CastelVolturno- Cartella clinica falsificata, condannato titolare del Pineta Grande Hospital #Cronaca #PinetaGrande #Cartelle #Falsificate #Titolare #Hospital #NanoTV facebook Cartella clinica falsificata, condannato titolare del Pineta Grande Hospital. Quattro anni e mezzo di carcere per Schiavone, lui ribadisce 'sono innocente' #ANSA x.com