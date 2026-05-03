La partita tra Inter e Parma si disputa domenica alle 20:45, nel quadro della trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida viene trasmessa in diretta tv e streaming, con tutte le notizie sulle formazioni e le statistiche aggiornate. Si tratta di un incontro che vede le due squadre affrontarsi in un match importante per la classifica di campionato.

Inter-Parma è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Basta un punto all’ Inter per mettere ufficialmente in bacheca il ventunesimo scudetto. Un pareggio nel posticipo domenicale contro un Parma salvo e senza obiettivi consentirebbe ai nerazzurri di laurearsi campioni d’Italia con tre giornate di anticipo e far partire i festeggiamenti per il tricolore. Ininfluente, a questo punto, il risultato del Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo: soltanto un eventuale successo del Napoli a Como avrebbe potuto scombinare i piani di Cristian Chivu e dei suoi uomini ma i partenopei ieri pomeriggio non sono andati al di là di uno 0-0 in riva al lago, rimanendo a -9 dalla capolista.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Inter-Parma: una combo da provare nella notte della festa

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