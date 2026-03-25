Gli Stati Uniti stanno aumentando la presenza militare nella regione, con lo schieramento di Marines in vista di un possibile intervento sull’isola di Kharg. Nonostante i segnali di distensione tra Washington e Teheran siano ancora deboli, il Pentagono continua a preparare le forze nel caso di un’azione militare. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella zona strategica del Golfo Persico.

I timidi segnali di distensione diplomatica tra Usa e Iran non spostano di un miglio il previsto schieramento di Marines che il Pentagono sta effettuando per un possibile intervento sulla strategica isola di Kharg. Se sbarco sarà, i paracadutisti e i reparti delle forze speciali che si stanno preparando alle operazioni avranno l’occasione di agire nelle modalità per le quali si stanno esercitando da tempo, e che sono nate dopo le esperienze in Iraq e Afghanistan. Dalle azioni dei bombardieri a bassa osservabilità radar (modalità Stand-in), alle operazioni di artiglieria che si sposta rapidamente, dette « shoot and scoot », fino alle Multi-Domain Operations (Mdo), il concetto strategico prevede il coordinamento simultaneo di operazioni attraverso i cinque domini di terra, mare, aria, cyber, intelligence e spazio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gli Usa preparano lo sbarco a Kharg: la mossa di Trump che può dare una svolta alla guerra

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