Gli Usa preparano lo sbarco a Kharg | la mossa di Trump che può dare una svolta alla guerra
Gli Stati Uniti stanno aumentando la presenza militare nella regione, con lo schieramento di Marines in vista di un possibile intervento sull’isola di Kharg. Nonostante i segnali di distensione tra Washington e Teheran siano ancora deboli, il Pentagono continua a preparare le forze nel caso di un’azione militare. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella zona strategica del Golfo Persico.
I timidi segnali di distensione diplomatica tra Usa e Iran non spostano di un miglio il previsto schieramento di Marines che il Pentagono sta effettuando per un possibile intervento sulla strategica isola di Kharg. Se sbarco sarà, i paracadutisti e i reparti delle forze speciali che si stanno preparando alle operazioni avranno l’occasione di agire nelle modalità per le quali si stanno esercitando da tempo, e che sono nate dopo le esperienze in Iraq e Afghanistan. Dalle azioni dei bombardieri a bassa osservabilità radar (modalità Stand-in), alle operazioni di artiglieria che si sposta rapidamente, dette « shoot and scoot », fino alle Multi-Domain Operations (Mdo), il concetto strategico prevede il coordinamento simultaneo di operazioni attraverso i cinque domini di terra, mare, aria, cyber, intelligence e spazio. 🔗 Leggi su Panorama.it
Articoli correlati
Le due portaerei e la strategia di Trump: così gli Usa preparano una guerra lunga settimaneIl Pentagono pianifica “operazioni di settimane” contro Teheran se fallisce la diplomazia.
Nei piani di Trump, lo sbarco a KhargIngolfato L’operazione sarebbe in via di definizione: invasione e occupazione dell’isola di Hormuz con migliaia di truppe.
Tutto quello che riguarda Gli Usa preparano lo sbarco a Kharg la...
Temi più discussi: Stretto di Hormuz, Trump pronto per fase 2: ecco il piano Usa e la svolta di Londra; Iran: Usa si preparano a un possibile dispiegamento di truppe (Cbs); Trump invia paracadutisti in Medio Oriente: cresce l’escalation con l’Iran; Iran, dai marines agli F-35B: il piano di Trump per liberare Hormuz.
Gli Usa preparano lo sbarco a Kharg: la mossa di Trump che può dare una svolta alla guerraMarines in arrivo e piani operativi pronti: gli Stati Uniti valutano l’attacco all’isola di Kharg per colpire il cuore petrolifero dell’Iran ... panorama.it
I 5mila marines, gli F-35B e non solo: così gli Usa si preparano a liberare lo Stretto di HormuzLa guerra in Iran potrebbe durare più di quanto previsto e annunciato da Donald Trump? Nonostante pubblicamente il commander-in-chief e ... msn.com
MEDIO ORIENTE | Media Iran: "Negoziato illogico, Teheran non accetta il cessate il fuoco". Bloomberg cita l'agenzia Fars: "Gli Usa violano gli accordi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/25/medio-oriente-media-entro-48-ore-prevista-svolta - facebook.com facebook
L'Iran nega trattative con gli Usa: "Negoziano con loro stessi" #iran x.com