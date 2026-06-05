In vista del prossimo Mondiale, si gioca un’amichevole tra Qatar e El Salvador. La partita si svolgerà in Qatar e rappresenta un test per le squadre nazionali prima della competizione ufficiale. Il match è considerato un’occasione per valutare le formazioni e le strategie di gioco, senza implicazioni di classifica o qualificazione. La sfida si prevede equilibrata, con entrambe le nazionali che cercano di mettere a punto le ultime tattiche prima dell’inizio del torneo.

Qatar-El Salvador è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Dopo aver raggiunto i Mondiali per la prima volta tramite la qualificazione – l’altra era perché Paese ospitante – il Qatar ha vissuto, e sta vivendo, un momento di forma molto complicato. Cinque gare senza vittorie, e non è il modo migliore per prepararsi a questo appuntamento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ed è forse per questo motivo che la federazione ha deciso di organizzare un’amichevole contro El Salvador, una squadra che non si è qualificata, e che nel corso delle ultime 9 partite giocate ha vinto solamente una volta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Qatar-El Salvador: una piccola gioia prima del Mondiale

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