El Salvador nel mirino del presidente Bukele il giornale d’inchiesta El Faro | beni sequestrati e conto corrente bloccato

Il governo di El Salvador ha sequestrato beni e bloccato un conto corrente di un giornale di inchiesta. La misura è stata adottata nei confronti di El Faro, una testata nota per le sue inchieste, e si inserisce in un quadro di tensioni tra le autorità e questa pubblicazione. Il presidente del paese ha espresso pubblicamente l’intenzione di limitare le attività della testata, che ha spesso pubblicato approfondimenti su temi delicati legati alla politica e alla società.

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Assedio. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, vuole silenziare la testata di inchiesta El Faro. E ci prova in tutti modi, legali e non. L’ultima mossa: il congelamento dei beni di Trípode S.A., editrice de El Faro, oltre al congelamento del conto in banca. Il pretesto è quello del “sequestro preventivo” là dove, almeno dal 2020, il governo centrale – attraverso il Ministero del Tesoro – indaga El Faro per presunta evasione. In realtà, la testata è in pari con il fisco salvadoregno. “Le tasse le abbiamo pagate con puntualità”, sostiene il direttore Carlos Dada, ricordando che il giornale è già stata sottoposto a quattro revisioni contabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - El Salvador, nel mirino del presidente Bukele il giornale d’inchiesta El Faro: beni sequestrati e conto corrente bloccato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento El Salvador: ergastolo ai minori, la mossa di Bukele che stizza il mondo? Cosa sapere El Salvador introduce l'ergastolo per i minorenni accusati di omicidio e terrorismo. Resistenza, docufilm sull’El SalvadorAlle 21 di domani, alla Casa del Teatro di Faenza, nell’ambito della stagione ’Un teatro di pace’ a cura del Teatro Due Mondi, sarà presentato il...