L’amichevole tra Corea del Sud e El Salvador si svolgerà in preparazione ai Mondiali. Secondo le previsioni, potrebbe esserci una vittoria netta a favore della squadra asiatica. La partita si gioca in un contesto di test per entrambe le nazionali, con possibili variazioni nel risultato. Non sono stati ancora comunicati i dettagli sul risultato finale o sui marcatori. La sfida rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di valutare le proprie strategie prima della competizione mondiale.

Corea del Sud-El Salvador è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla La Corea del Sud si sta preparando per la sua undicesima edizione consecutiva dei Mondiali dopo aver disputato una fase di qualificazione imbattuta, vincendone 11 e pareggiando cinque delle 16 partite in totale, segnando 40 gol. Una squadra che vuoi o non vuoi riesce sempre a centrare il proprio obiettivo. Non aveva iniziato nel migliore dei modi questo 2026 la squadra coreana, ma nell’ultima amichevole disputata lo scorso weekend contro Trinidad e Tobago ha avuto vita semplice. E diciamolo serenamente: questa... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Corea del Sud-El Salvador: c’è profumo di goleada

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