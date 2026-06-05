La partita tra Portogallo e Cile si giocherà sabato alle 19:45 in un’amichevole internazionale. Le squadre scenderanno in campo senza alcuni giocatori chiave, ma si prevede comunque uno spettacolo di calcio. Le probabili formazioni sono state annunciate, e saranno disponibili anche le opzioni di diretta tv e streaming. La sfida durerà circa 90 minuti, con entrambe le nazionali pronte a mettere in mostra le proprie caratteristiche tecniche.

Portogallo-Cile è un’amichevole e si gioca sabato alle 19:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Prima amichevole pre-Mondiale per il Portogallo, che debutterà nella rassegna iridata soltanto il prossimo 17 giugno, una settimana dopo la gara inaugurale. Ci sono enormi aspettative intorno alla selezione di Roberto Martinez, tra le più attese in Nordamerica per via di quello che sarà verosimilmente l’ultimo ballo per il quarantunenne Cristiano Ronaldo, ancora adesso il giocatore più rappresentativo dei lusitani. CR7 e compagni attualmente figurano tra le principali favorite secondo i bookmaker. Dietro a Francia, Spagna e Inghilterra ma davanti a rappresentative del calibro di Argentina, Brasile e Germania. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Portogallo-Cile: sarà spettacolo nonostante le assenze

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