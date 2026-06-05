Portogallo-Cile Amichevole di preparazione 06-06-2026 ore 19 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Portogallo affronterà il Cile in un’amichevole di preparazione il 6 giugno alle 19:45. La partita precederà il debutto nel mondiale, previsto per il 17 giugno contro la Repubblica Democratica del Congo. La squadra si sta preparando con due incontri amichevoli prima dell’esordio ufficiale. Le quote e i pronostici non sono stati ancora definiti.

Il Portogallo debutterà il 17 giugno nel mondiale, contro la Repubblica Democratica del Congo e si avvicinerà a quest’impegno giocando due amichevoli. La prima si disputerà il 6 giugno a Lisbona contro il Cile, squadra che invece non parteciperà alla rassegna iridata. Per la Roja sono molti lontani i tempi d’oro, nel girone di qualificazione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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