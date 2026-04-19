Pronostico PSG-Lione le assenze pesano | impresa proibitiva

Domenica alle 20:45 si disputa la sfida tra il Paris Saint-Germain e il Lione, gara valida per la trentesima giornata di Ligue 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà le formazioni scendere in campo con alcune assenze significative. Sono disponibili notizie sulle probabili formazioni, statistiche aggiornate e il pronostico, che tiene conto delle condizioni attuali delle squadre.

PSG-Lione è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Reduce dal doppio 2-0 rifilato tra andata e ritorno al Liverpool nei quarti di Champions League e già con l’acquolina in bocca per la semifinale da urlo con l’onnipotente Bayern Monaco, il PSG nelle prossime due settimane proverà a chiudere ogni discorso per quanto riguarda il titolo in Ligue 1. Nell’anticipo del venerdì, nel frattempo, il Lens si è rifatto sotto grazie al successo rocambolesco sul Tolosa. Ed ora è di nuovo a -1 dalla corazzata parigina, che però ha giocato due partite in meno rispetto ai giallorossi (compreso lo scontro diretto, rinviato a metà maggio).🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico PSG-Lione, le assenze pesano: impresa proibitiva Notizie correlate Liverpool-Psg, i Reds cercano l'impresa contro i campioni d'Europa: il pronosticoIl ritorno dei quarti all'Anfield Road rappresenta la partita dell'anno per gli uomini di Slot a cui è rimasta solo la Champions: si parte dal ko di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pronostici Lyon - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere; Pronostico PSG-Lione: analisi e probabili formazioni 19/04/2026 Ligue 1; quote PSG Lione: il pronostico sui parigini; Pronostico PSG - Lione - Ligue 1. Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 30° giornataPronostici 30ª giornata Ligue 1 (17-19 aprile 2026). Analisi di PSG-Lione, Lens-Tolosa e lo scontro europeo Lille-Nizza. football-magazine.it Pronostico Paris Saint-Germain vs Lione – 19 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lione si gioca il 19 Aprile 2026 alle 20:45 al Parc des Princes. Un appuntamento di alto profilo nazionale, dove ... news-sports.it La Virtus Bologna impegnata domenica a Tortona: il vostro pronostico - facebook.com facebook Giannini: “Scudetto come da pronostico, l’Inter ha la rosa più attrezzata” x.com