L’amichevole tra Panama e Bosnia si gioca in vista del prossimo Mondiale. Panama ha segnato molti gol nelle ultime due partite amichevoli, portando la sua striscia a otto risultati utili consecutivi. Entrambe le nazionali si preparano per la loro seconda partecipazione al torneo mondiale. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta un’ultima occasione per testare le formazioni prima dell’inizio del campionato.

Panama-Bosnia è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Una valanga di gol nelle ultime due amichevoli disputate per Panama, che si appresta a vivere la seconda esperienza al Mondiale della propria storia (così come la Bosnia). Prima la sconfitta contro il Brasile, poi la vittoria contro la Repubblica Dominicana. Lo stesso comun denominatore: il prendere molte reti e anche farne, a dire il vero. La Bosnia, invece, dopo aver strappato il pass all’Italia nello spareggio, nella prima amichevole ha pareggiato zero a zero contro la Macedonia e ha piazzato in questo modo il settimo risultato utile di fila (quattro vittorie e tre pareggi) e contro Panama, anche perché il Mondiale è davvero vicino, l’obiettivo è quello di tenere aperta questa striscia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Panama-Bosnia: la striscia arriva a otto

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