Domani si affrontano in un’amichevole internazionale il Sudafrica e il Panama, due squadre pronte a testare le proprie forze in vista del prossimo Mondiale. La partita si svolgerà in un impianto di grande capienza e sarà trasmessa in diretta su diversi canali sportivi. Entrambe le formazioni sono impegnate in allenamenti specifici e hanno scelto le rispettive rose per questa occasione.

La prima di una doppia amichevole – un altro match tra queste due nazionali è in programma il 30 marzo – che vede due squadre che saranno sicuramente non protagoniste, ma presenti al Mondiale della prossima estate. L’obiettivo del Sudafrica, oggettivamente, è quello di arrivare anche con un morale alto. E i padroni di casa in questo match, contro un Panama che è leggermente inferiore sotto il profilo tattico, sarà quello di sfruttare il fattore campo e quindi di vincere questa partita. Secondo i bookmaker, però, sarà una sfida molto equilibrata, ma crediamo che il Sudafrica, anche per via di una certa continuità vista negli ultimi anni sotto il profilo dell’organizzazione generale del proprio sport, sia in un momento di ulteriore crescita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sudafrica-Panama: ecco il fattore decisivo

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