Pronostico Slovacchia-Montenegro | la striscia continua

La partita tra Slovacchia e Montenegro si gioca in un’amichevole internazionale in preparazione ai Mondiali. Entrambe le squadre non si sono qualificate alla fase finale del torneo. La sfida si svolge in un contesto di preparazione, con probabili formazioni ancora da definire. La partita sarà trasmessa su canali sportivi dedicati, offrendo un’occasione per osservare le formazioni in vista delle competizioni ufficiali.

Slovacchia-Montenegro è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Nessuna delle due è riuscita a qualificarsi ai Mondiali. Slovacchia e Montenegro non vedono l’ora di andare in vacanza ma devono giocare questa amichevole che di valore ha poco. E infatti, secondo le previsioni della vigilia, saranno molti i cambi per i due commissari tecnici. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Partiamo da un fatto lampante: la Slovacchia nel ranking Fifa occupa la posizione numero 48 mentre il Montenegro in questo momento è al posto 81. Un abisso, perché in mezzo tra le altre cose ci sono delle nazionali che tutto sono tranne che importanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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