Pronostico Inghilterra-Nuova Zelanda | Tuchel atteso al varco

L’amichevole tra Inghilterra e Nuova Zelanda si giocherà sabato alle 22:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Sono disponibili statistiche e probabili formazioni, ma non sono stati forniti dettagli sui giocatori o sul risultato atteso. La sfida rappresenta un’occasione per i tecnici di testare le scelte e valutare le forze in campo prima di impegni ufficiali.

Inghilterra-Nuova Zelanda è un’amichevole e si gioca sabato alle 22:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’Inghilterra sarà una delle ultime selezioni a esordire nel Mondiale: Kane e compagni, sorteggiati nel girone L con Ghana, Croazia e Panama, debutteranno il prossimo 17 giugno ad Arlington contro i croati, in quella che si configura come una riedizione della semifinale di Russia 2018. Prima di allora la truppa capeggiata da Thomas Tuchel disputerà due amichevoli, entrambe oltreoceano. A Tampa, in Florida, la nazionale dei Tre Leoni affronterà la Nuova Zelanda e per il commissario tecnico... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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