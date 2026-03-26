Nella fase a gironi della Fifa Series, si affrontano Nuova Zelanda e Finlandia, due nazionali che sfidano le avversarie in partite che si svolgono in un contesto di qualificazione. La partita tra queste due squadre è tra le più attese del girone che comprende anche Cile e Capo Verde. La sfida è visibile attraverso diverse piattaforme e i dettagli sulle formazioni sono stati già annunciati.

Nello stesso girone di Cile e Capo Verde – qui il nostro pronostico – ci sono anche Nuova Zelanda e Finlandia per questa Fifa Series. All’Eden Park di Auckland i neozelandesi sognano il colpo grosso, contro una Finlandia che, però, in linea di massima, vive un momento migliore rispetto a questa nazionale. La Nuova Zelanda non conosce la vittoria da sette partite – sei le sconfitte – e vive ovviamente una situazione di non semplice lettura per quanto riguarda il calcio. Parliamo infatti di una nazionale che mai e poi mai sogna di giocare determinate manifestazioni perché non ha le qualità per qualificarsi ma che, secondo almeno i bookmaker, parte leggermente avanti in questa partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nuova Zelanda-Finlandia: il GOL ha un valore altissimo

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