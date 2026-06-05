Anche senza lo sfortunato Jannik Sinner, l’Italia ha buone carte da giocare in questa edizione del Roland Garros, perché grazie a Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli un tennista azzurro domenica tornerà su questo campo per giocare la finale contro uno tra Jakub Mensik e Alexander Zverev. Il sanremese nei quarti di finale ha superato un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Flavio Cobolli, semifinale Roland Garros 05-06-2026 ore 19:00

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