Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Flavio Cobolli semifinale Roland Garros 05-06-2026 ore 19 | 00

Da infobetting.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la semifinale di Roland Garros, in programma domenica alle 19:00, Matteo Arnaldi affronta Flavio Cobolli. La partita si svolge senza la presenza di Jannik Sinner, assente per infortunio. In caso di vittoria, uno dei due tennisti italiani accederà alla finale contro il vincitore tra Jakub Mensik e Alexander Zverev.

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Anche senza lo sfortunato Jannik Sinner, l’Italia ha buone carte da giocare in questa edizione del Roland Garros, perché grazie a Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli un tennista azzurro domenica tornerà su questo campo per giocare la finale contro uno tra Jakub Mensik e Alexander Zverev. Il sanremese nei quarti di finale ha superato un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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