Alle ore 11:00 si gioca il match tra Tallon Griekspoor e Matteo Arnaldi sul campo 7 di Roland Garros. La partita apre il programma del mattino ed è considerata molto equilibrata. Le quote e i pronostici indicano un confronto aperto, senza un chiaro favorito. La sfida si svolge il 26 maggio 2026 e rappresenta il primo incontro tra i due tennisti in questa edizione del torneo.

Tallon Griekspoor e Matteo Arnaldi apriranno il programma del campo numero 7 alle 11:00 di mattina. Si tratta di una partita interessante e molto aperta. L’olandese era stato molto sfortunato a Dubai, alla fine di febbraio, procurandosi un infortunio non banale nella semifinale vinta contro Rublev che lo ha costretto a ritirarsi prima di poter. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Tallon Griekspoor – Matteo Arnaldi, Roland Garros 26-05-2026 ore 11.00

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