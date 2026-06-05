Pronostico e quote Maja Chwalinska – Mirra Andreeva finale WTA Roland Garros 06-06-2026
Sabato si giocherà la finale del torneo WTA di Roland Garros tra Maja Chwalinska e Mirra Andreeva. Le due giocatrici si sfideranno per conquistare il titolo più importante su terra battuta. La partita rappresenta l’ultimo atto di un torneo durato due settimane, con le due atlete pronte a contendersi il trofeo. La finale si terrà in una superficie di terra rossa, tradizionale per il torneo parigino.
Maja Chwalinska e Mirra Andreeva sabato si giocheranno il titolo più prestigioso del tennis su terra battuta. Se la presenza della prima in finale è una grande sorpresa, la seconda invece era la testa di serie numero 8 e soprattutto era già stata semifinalista qui nel 2024, a soli diciassette anni, battuta da Jasmine Paolini,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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