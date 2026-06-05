Maja Chwalinska e Mirra Andreeva sabato si giocheranno il titolo più prestigioso del tennis su terra battuta. Se la presenza della prima in finale è una grande sorpresa, la seconda invece era la testa di serie numero 8 e soprattutto era già stata semifinalista qui nel 2024, a soli diciassette anni, battuta da Jasmine Paolini,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Maja Chwalinska – Mirra Andreeva, finale WTA Roland Garros 06-06-2026

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