Pronostico e quote Anna Kalinskaya – Maja Chwalinska quarti di finale WTA Roland Garros 03-06-2026

Notizia in breve

Anna Kalinskaya e Maja Chwalinska si sfideranno nei quarti di finale di Roland Garros, primo match sul campo principale. La partita è prevista per il 3 giugno 2026. Le due tenniste si affrontano in un incontro valido per la fase a eliminazione diretta del torneo. Le quote e i pronostici sono disponibili, ma i dettagli delle scommesse non sono ancora stati ufficializzati.