Pronostico e quote Anna Kalinskaya – Maja Chwalinska quarti di finale WTA Roland Garros 03-06-2026
Anna Kalinskaya e Maja Chwalinska si sfideranno nei quarti di finale di Roland Garros, primo match sul campo principale. La partita è prevista per il 3 giugno 2026. Le due tenniste si affrontano in un incontro valido per la fase a eliminazione diretta del torneo. Le quote e i pronostici sono disponibili, ma i dettagli delle scommesse non sono ancora stati ufficializzati.
Anna Kalinskaya e Maja Chwalinska saranno le protagoniste del match che aprirà il programma sul campo principale del Roland Garros. Negli ottavi di finale la qualificata polacca ha dato un dispiacere al pubblico del “Philippe-Chatrier”, mandando a casa la speranza francese Diane Parry con una netta vittoria per 6-3 6-2. La classe 2021 di D?browa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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