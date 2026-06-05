Alle 14:30 di oggi si disputa la semifinale di Roland Garros tra Jakub Mensik e Alexander Zverev. Le quote scommesse indicano un leggero vantaggio per uno dei due giocatori. Entrambi sono in corsa per la finale del torneo. La partita si gioca sulla terra battuta parigina. La sfida si preannuncia equilibrata e potrebbe decidere chi affronterà l’altro finalista nel match decisivo.

Jakub Mensik o Alexander Zverev? Dal punto di vista dell’altro eventuale finalista, che sarà certamente un italiano, uno tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, sarebbe molto meglio affrontare il ceco ma secondo il bookmaker è il tedesco a partire con i netti favori del pronostico in questa prima semifinale programmata per le ore 14:30. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Jakub Mensik – Alexander Zverev, semifinale Roland Garros 05-06-2026 ore 14:30

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