Jakub Mensik o Alexander Zverev? Dal punto di vista dell’altro eventuale finalista, che sarà certamente un italiano, uno tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, sarebbe molto meglio affrontare il ceco ma secondo il bookmaker è il tedesco a partire con i netti favori del pronostico. Il classe 2005 di Prost?jov, in Moravia, ha continuato il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Jakub Mensik – Alexander Zverev, semifinale Roland Garros 05-06-2026

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