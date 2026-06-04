Pronostico e quote Jakub Mensik – Alexander Zverev semifinale Roland Garros 05-06-2026
In vista della semifinale di Roland Garros del 5-6 giugno 2026, i bookmaker indicano Alexander Zverev come favorito rispetto a Jakub Mensik. Se uno tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli raggiungerà la finale, si preferirebbe affrontare il tennista ceco, secondo le preferenze di alcuni analisti. Tuttavia, le quote assegnano al tedesco maggiori possibilità di vittoria rispetto al giovane avversario.
Jakub Mensik o Alexander Zverev? Dal punto di vista dell’altro eventuale finalista, che sarà certamente un italiano, uno tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, sarebbe molto meglio affrontare il ceco ma secondo il bookmaker è il tedesco a partire con i netti favori del pronostico. Il classe 2005 di Prost?jov, in Moravia, ha continuato il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Notizie e thread social correlati
Pronostico e quote Jakub Mensik – Joao Fonseca, quarti di finale Roland Garros 02-06-2026Jakub Mensik e Joao Fonseca si sfideranno nei quarti di finale di Roland Garros, con il match in programma sulla pista centrale alle 20:15.
Pronostico e quote Jakub Mensik – Andrey Rublev, ottavi di finale Roland Garros 31-05-2026Jakub Mensik e Andrey Rublev scenderanno in campo negli ottavi di finale di Roland Garros, chiudendo il programma sul campo “Suzanne-Lenglen”.
Temi più discussi: Pronostico Mensik-Rublev al Roland Garros: le quote; Pronostico e quote Jakub Mensik – Joao Fonseca, quarti di finale Roland Garros 02-06-2026; Pronostico Jakub Mensik - Joao Fonseca - ATP Roland Garros; Pronostico e quote Jakub Mensik – Andrey Rublev, ottavi di finale Roland Garros 31-05-2026.
Pronostico e quote Jakub Mensik – Joao Fonseca, quarti di finale Roland Garros 02-06-2026 ift.tt/rGOoJux #scommesse #pronostici x.com
Pronostico e quote Jakub Mensik – Andrey Rublev, ottavi di finale Roland Garros 31-05-2026 facebook
Jakub Mensik: Livello pazzesco negli ultimi 30 minuti. Ho avvertito un dolore, ma nulla di graveJakub Mensik prosegue il suo incredibile cammino al Roland Garros 2026 e accede per la prima volta in carriera ad una semifinale Slam, in cui partirà da ... oasport.it
Roland Garros, strepitoso Mensik: batte Fonseca in tre set e vola in semifinalePrestazione pazzesca del ceco, che ribalta il pronostico della vigilia e supera il brasiliano in poco meno di tre ore: sarà lui l'avversario di Alexander Zverev ... corrieredellosport.it