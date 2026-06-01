Jakub Mensik e Joao Fonseca si sfideranno nei quarti di finale di Roland Garros, con il match in programma sulla pista centrale alle 20:15. La partita chiuderà la sessione serale del torneo. Non sono stati comunicati pronostici ufficiali o quote per l'incontro.

Jakub Mensik e Joao Fonseca chiuderanno la sessione serale sul “Philippe-Chatrier”, dunque con inizio della partita previsto per le ore 20:15. Entrambi hanno raggiunto per la prima volta i quarti di finale in una prova del Grande Slam per cui questa è davvero una grande chance di dare un primo punto di svolta alle loro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Jakub Mensik – Joao Fonseca, quarti di finale Roland Garros 02-06-2026

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