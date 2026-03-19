Pronostico Midtjylland-Nottingham Forest | terza di fila

Il match tra Midtjylland e Nottingham Forest si disputa negli ottavi di finale di Europa League. È la terza partita consecutiva tra le due squadre in questa competizione. La partita si svolge in una giornata di marzo, con le squadre pronte a sfidarsi in campo. La gara sarà trasmessa su alcuni canali sportivi e online, con dettagli disponibili sui siti ufficiali delle competizioni.

Midtjylland-Nottingham Forest è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Niente da fare per il Nottingham, una squadra che in Premier League cercherà fino alla fine dell’anno di mantenere la categoria e che in Europa saluterà nella giornata di giovedì. La vittoria dei danesi del Midtjylland in Inghilterra nella sfida d’andata – uno a zero – è arrivata dopo un’altra affermazione sempre della squadra che giovedì giocherà in casa nel girone unico iniziale. Non c’è niente proprio che possa fare il Nottingham per riuscire a ribaltare questa situazione. Vero è che il risultato non è... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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