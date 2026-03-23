Una vittoria di prestigio, su un campo complicato e in uno scontro diretto. Cosa che i campani non riuscivano a fare da molto tempo. Ci sono troppi di distacco rispetto al Catania che è al secondo posto in classifica, ma senza dubbio un poco gli occhi i granata lo buttano ai risultati dei siciliani che come sappiamo hanno pure cambiato allenatore, quindi sono in un momento un po’ così. La Salernitana ha una squadra importante per la C, ha pagato un inizio di stagione complicato ma sta cercando di rimettersi in sesto. L’Altamura ha ambizioni playoff, c’è da dirlo, adesso è distante solamente un posto dalle prime dieci posizioni di classifica che permettono di entrare nella post season, ma sicuramente non è un obiettivo principale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Salernitana-Altamura: terza di fila per Cosmi

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