La partita tra Bolivia e Scozia è un’amichevole internazionale preparatoria al prossimo Mondiale. La Bolivia ha perso la finale contro l’Iraq e non si è qualificata alla fase finale del torneo. La partita si svolge in un contesto di test per entrambe le squadre, senza implicazioni di qualificazione. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui giocatori o sulla durata dell’incontro. La partita sarà trasmessa su canali sportivi dedicati.

Bolivia-Scozia è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla La Bolivia non ha pensieri imminenti, visto che non è riuscita – perdendo la finale contro l’Iraq – a qualificarsi alla fase finale del Mondiale. A differenza della Scozia – che ha perso Gilmour nell’amichevole della scorsa settimana vinta – e che si appresta, 28 anni dopo, a disputare una fase finale di un Mondiale. Una bella soddisfazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Che il calcio scozzese sia cresciuto in maniera importante lo sappiamo tutti e lo vediamo tutti, anche perché ci sono molti uomini in giro per l’Europa che riescono a fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bolivia-Scozia: non riescono proprio a pareggiare

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