Pronostico Iraq-Bolivia | il sogno si infrange in finale

Nella partita tra Iraq e Bolivia, si decide un biglietto per il Mondiale. Le due squadre si affrontano in uno spareggio, con le formazioni ancora da definire. La sfida rappresenta l'ultima possibilità per conquistare il passaporto per il torneo internazionale. I giocatori scenderanno in campo con l’obiettivo di superare l’avversario e ottenere la qualificazione.

Iraq-Bolivia è uno spareggio che mette in palio il Mondiale: probabili formazioni e pronostico Una finale che mette in palio un posto al Mondiale. Ore frenetiche per Iraq e Bolivia. Anche se, per quello che è lo storico di queste due nazionale, il sogno per una delle due si infrangerà proprio all’ultimo atto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’Iraq al Mondiale non ha mai partecipato. Si presenta a questo match dopo aver segnato un rigore al 17? minuto di recupero che ha permesso di essere all’ultimo atto. La Bolivia, invece, oltre ad aver guadagnato la possibilità di giocare gli spareggi dentro un girone, quello sudamericano, che lo sappiamo tutti quanto sia complicato, manca dal Mondiale del 1994, sempre negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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