Giovedì alle 23:00 si gioca la semifinale degli spareggi interzona tra Bolivia e Suriname, valida per la qualificazione al Mondiale 2026. La partita si svolge in assenza di alte quote, elemento che potrebbe influenzare le prestazioni delle squadre. Sono disponibili notizie, statistiche, probabili formazioni e informazioni su come seguire l’evento in diretta tv e streaming.

Bolivia-Suriname è una semifinale degli spareggi interzona di qualificazione al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 23:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il sogno di partecipare al Mondiale nordamericano è ancora vivo per Bolivia e Suriname, pronte ad affrontarsi nella gara secca della semifinale dello spareggio interzona che deciderà chi sfiderà in finale l’Iraq. Questi playoff andranno in scena tutti in Messico, tra Monterrey e Guadalajara: la selezione boliviana, che ha partecipato tre volte nella sua storia alla fase finale della rassegna iridata (l’ultima volta a USA ’94), non potrà dunque contare sull’arma più potente, e cioè il fatto di disputare i match casalinghi ad alta quota – spesso oltre i 3000 metri – sfruttando le fisiologiche difficoltà degli avversari di turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bolivia-Suriname: senza alta quota rischiano grosso

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