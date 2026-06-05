Il Canada, uno dei co-organizzatori del Mondiale 2026, fa parte del Gruppo B, considerato uno dei più deboli del torneo. Secondo i pronostici, il suo inserimento in questa fase favorisce una qualificazione più semplice. Nessuna squadra del gruppo ha ottenuto risultati significativi nelle competizioni precedenti. La compagine canadese ha affrontato avversari con storie meno competitive a livello internazionale. La fase a gironi si svolge con questa composizione, senza ulteriori dettagli sui match o sui risultati.

Nel Gruppo B c’è uno dei paesi co-organizzatori, ovvero il Canada, che, a livello pronostico generale, potrebbe beneficiare di far parte di uno dei quartetti più deboli del Mondiale 2026. La Svizzera, sulla carta la più forte, infatti vale almeno 100,00 per quanto riguarda la vittoria finale. E’ anche il gruppo della Bosnia, che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico antepost Gruppo B Mondiali 2026: uno dei più deboli

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