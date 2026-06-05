Pronostico antepost Gruppo A Mondiali 2026 | Messico favorito

Il Messico è considerato il favorito nel Gruppo A dei Mondiali 2026. La squadra di casa fa parte della fase iniziale della competizione e suscita grandi aspettative tra gli addetti ai lavori. Il girone si apre con questa formazione, che punta a qualificarsi per le fasi successive. Le altre nazionali del gruppo sono ancora da definire, ma il ruolo di testa di serie sembra assegnato al team messicano.

Eccoci al pronostico antepost sul Gruppo A dei Mondiali 2026, che è quello che inizierà per primo. Include una una delle nazionali di casa, quella messicana, dalla quale si aspetta molto. El Tri ha vinto la Gold Cup (o Copa de Oro) sia nel 2023 che nel 2025, battendo gli USA in finale, oltre all’ultima CONCACAF. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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