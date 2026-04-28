Elisa a Milano lancia l’allarme | Mi arresteranno se manifesto Ci vogliono più deboli divisi e poveri Tutti puntano al sogno dei capitalisti Il racconto di uno show travolgente e senza sconti

Durante il concerto milanese, Elisa ha espresso un messaggio forte, dichiarando di temere un possibile arresto se decidesse di manifestare. Ha criticato la società, affermando che si desiderano persone più deboli, divise e più povere, e ha sottolineato come molti siano concentrati sul sogno dei capitalisti. La cantante ha portato in scena uno spettacolo intenso, senza sconti, che si è svolto con o senza effetti speciali, su un palco sempre più imponente o minimalista.

Ad ogni concerto Elisa alza l’asticella e poco importa se con o senza effetti speciali, palchi mastodontici o in versione minimalista, come ieri sera 27 aprile alla seconda delle due date sold out all’ Unipol Forum di Milano. La cantautrice nel corso degli anni della sua carriera ha sempre voluto offrire uno spunto, una idea, una suggestione nuova al suo pubblico e, anche stavolta, non si è sottratta. Elisa Palasport Live 2026 è una “figlia” del grande evento che l’artista ha tenuto il 18 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano. Ma è nella dimensione del palazzetto che la cantautrice sprigiona tutta la sua energia sul palco per trascinare dal primo all’ultimo fan seduto o in piedi al Forum.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate Bad Bunny al Super Bowl, show in spagnolo: “Siamo tutti americani”. Trump: “Terribile, uno dei peggiori di sempre”Santa Clara, 9 febbraio 2026 – La notte del Super Bowl LX si chiude con una doppia storia: lo spettacolo di Bad Bunny all’Halftime Show, che accende... Italia in lutto, se ne va uno dei più grandi: lo conosciamo proprio tutti!Nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2026 è morto a 86 anni il filosofo Dario Antiseri. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elisa in concerto a Milano incanta il Forum e lancia un messaggio di pace; Lucchese, passerella al Porta Elisa prima della Supercoppa: Pirozzi lancia i giovani. Elisa in concerto a Milano incanta il Forum e lancia un messaggio di paceL'immenso calore del suo pubblico non è una sorpresa, ma la naturale risposta all'autenticità di Elisa, un'artista unica al mondo. In attesa di celebrare il traguardo dei 30 anni di una carriera strep ... sorrisi.com Elisa a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di AssagoDopo i due spettacoli di Milano, mercoledì 29 aprile Elisa porterà la sua musica sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Successivamente, l’artista ( FOTO) sarà in concerto a Bologna, Firenze, Roma, ... tg24.sky.it Linfa nera di elisa bertini Appena finito di leggerlo, mi ha presa molto facebook