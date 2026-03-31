Il presidente della FIFA ha visitato la capitale messicana per discutere con la presidente locale riguardo ai lavori in corso per i Mondiali 2026, che si terranno in Messico, Stati Uniti e Canada. Durante l'incontro sono stati esaminati i preparativi e i progressi per l'organizzazione del torneo, che si svolgerà nel prossimo futuro.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha incontrato il presidente della FIFA Gianni Infantino a Città del Messico per esaminare i preparativi per i Mondiali 2026, che il Messico ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. Sheinbaum ha detto di aver ospitato Infantino a colazione al Palazzo Nazionale per valutare la preparazione per il torneo, esprimendo fiducia nei piani e definendo l’apertura “storica”??ed “eccezionale”. La Coppa del Mondo inizierà l’11 giugno allo stadio Azteca, dove il Messico affronterà il Sud Africa. Infantino, che è stato in Messico per assistere a partite ed eventi della federazione, ha detto che il torneo sarà “un successo” per il Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Infantino in Messico: “Torneo sarà una grande festa”

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