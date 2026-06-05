Pronostici di oggi 6 giugno | amichevoli di preparazione playoff in spagna finale donne a Parigi

Notizia in breve

Oggi si giocano diverse amichevoli di preparazione, con Germania, Portogallo e Inghilterra che si preparano per il mondiale. In Spagna si disputano i playoff e a Parigi si tiene la finale femminile. Sono in programma incontri di calcio che coinvolgono squadre nazionali e femminili, con partite che si svolgono in diverse location.