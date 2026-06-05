Pronostici di oggi 6 giugno | amichevoli di preparazione playoff in spagna finale donne a Parigi
Oggi si giocano diverse amichevoli di preparazione, con Germania, Portogallo e Inghilterra che si preparano per il mondiale. In Spagna si disputano i playoff e a Parigi si tiene la finale femminile. Sono in programma incontri di calcio che coinvolgono squadre nazionali e femminili, con partite che si svolgono in diverse location.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 6 giugno. Germania, Portogallo e Inghilterra si preparano a un mondiale dove vogliono fare bene. In Spagna invece si gioca la prima semifinale dei playoff per la promozione in Primera Division. Subito nella notte c’è – in diretta su Prime Video – GARA 2 delle NBA Finals.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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