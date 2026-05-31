Pronostici di oggi 1 giugno | tre italiani al Roland Garros e le amichevoli di preparazione ai Mondiali

Da infobetting.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1 giugno si svolgono diverse partite di calcio e tennis. Tre italiani partecipano al torneo di Roland Garros. In campo internazionale, si giocano un’amichevole tra Norvegia e Svezia, con la nazionale dell’ex calciatore come allenatore, e un’altra tra Austria e Tunisia allo stadio Ernst-Happel di Vienna. Inoltre, sono in programma partite di preparazione ai Mondiali.

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Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 1 giugno. Il derby scandivano, anche se amichevole, tra Norvegia e Svezia, la nazionale dell’ex aeroplanino Montella che si prepara affrontando la Macedonia del Nord e infine la sfida tra Austria e Tunisia all’Ernst-Happel-Stadion di Vienna. Iniziamo a studiare meglio le protagoniste dei Mondiali. Al Roland Garros. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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