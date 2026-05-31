Il 1 giugno si svolgono diverse partite di calcio e tennis. Tre italiani partecipano al torneo di Roland Garros. In campo internazionale, si giocano un’amichevole tra Norvegia e Svezia, con la nazionale dell’ex calciatore come allenatore, e un’altra tra Austria e Tunisia allo stadio Ernst-Happel di Vienna. Inoltre, sono in programma partite di preparazione ai Mondiali.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 1 giugno. Il derby scandivano, anche se amichevole, tra Norvegia e Svezia, la nazionale dell’ex aeroplanino Montella che si prepara affrontando la Macedonia del Nord e infine la sfida tra Austria e Tunisia all’Ernst-Happel-Stadion di Vienna. Iniziamo a studiare meglio le protagoniste dei Mondiali. Al Roland Garros. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 1 giugno: tre italiani al Roland Garros e le amichevoli di preparazione ai Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MLB Picks Today Friday 6/3/2025 | Free MLB Picks | MLB Home Run Plays & Predictions

Notizie e thread social correlati

Pronostici di oggi 28 maggio: la Torreense che vuole la massima serie e tanti italiani al Roland GarrosLa Torreense, che ha appena vinto una partita importante in Coppa di Portogallo, punta alla promozione in Prima Liga.

I pronostici di martedì 31 marzo: qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionaliMartedì 31 marzo si svolgono numerosi incontri nel calcio internazionale, tra cui gli spareggi di qualificazione ai Mondiali e diverse partite...

Temi più discussi: Pronostico Catanzaro-Monza quote finale andata playoff Serie B; Pronostici PSG - Arsenal: tre consigli per la supersfida che vale la Champions League; Pronostico Psg-Arsenal, quote e analisi della finale di Champions League 2025/26; Mirassol - SP - Fluminense RJ | pronostico & migliori quote | 23.05.2026.

Il quadro della situazione in vista del sorteggio di domani: sbilanciatevi coi pronostici!? Appuntamento alle 12:30 su Sky Sport (ch. 200) e in streaming su NOW, in compagnia di un grande ex della C come Gianluca Zambrotta #Playoff2026 #Doveognilivell x.com

Diverse stagioni di pronostici con gli amici analizzate — l' esperto del gruppo era quasi ultimo alla fine reddit

Pronostici del 27 maggio 2026: Conference League e playoff di Serie C in primo pianoPronostici di mercoledì 27 maggio 2026 sono dedicati a finale di Conference League, playoff di Serie C, Copa Sudamericana, Copa di Colombia ... calciomagazine.net

Pronostici del 31 maggio 2026: si gioca in Belgio e in BrasileDomenica 31 maggio si gioca in Belgio e nel campionato cadetto brasiliano.I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere ... calciomagazine.net