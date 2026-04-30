A partire dal 1° maggio 2026 entrerà in vigore una normativa europea che modifica le composizioni di smalti, gel, profumi e shampoo, imponendo limiti o eliminando alcuni ingredienti considerati a rischio. Questa decisione interesserà negozi di cosmetici, centri estetici e saloni di parrucchieri, che dovranno aggiornare le proprie pratiche e prodotti per conformarsi alle nuove regole. La normativa introduce standard più severi per la composizione di prodotti di bellezza.

I l mondo della bellezza sta per cambiare volto. Dal 1° maggio 2026, una nuova ventata di rigore soffierà sugli scaffali e sui banconi di centri estetici, parrucchieri e profumerie. Non si tratta di un semplice aggiornamento burocratico, ma di una vera e propria missione di sicurezza intrapresa dall’Unione Europea con il regolamento 202678. L’obiettivo è proteggere la salute di chi, ogni giorno, si affida a creme, profumi e smalti per sentirsi al meglio. Rimettersi in forma a casa: gli alleati cosmetici X Cosmetici più sicuri: vietati i glitter argento sulle unghie. Una delle novità più d’impatto riguarda il mondo della manicure. L’argento, tecnicamente indicato nelle etichette come CI 77820, finora protagonista indiscusso di gel e smalti dall’effetto metallico o glitterato, subirà una drastica restrizione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Smalti, gel, profumi e shampoo cambiano formula: la nuova normativa Ue riduce o elimina ingredienti considerati a rischio, introducendo standard più rigorosi. E parrucchieri, centri estetici e profumeria dovranno adattasi rapidamente

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