San Pellegrino in Fiore esce dal quartiere medievale e si fa in tre

San Pellegrino in Fiore amplia i suoi spazi nel centro cittadino, lasciando il quartiere medievale per coinvolgere altre aree. La manifestazione, nota per la rassegna florovivaistica nel quartiere storico, si svolgerà quest'anno anche con due eventi aggiuntivi: uno in programma prima della tradizionale esposizione e un altro in contemporanea con essa. Questa modifica riguarda l'organizzazione e l'estensione delle iniziative legate alla manifestazione.

San Pellegrino in Fiore si allarga a buona parte del centro. E se non lo fa con la classica rassegna florovivaistica del quartiere medievale, ci riuscirà con due appuntamenti: uno prima e l'altro in contemporanea alla rassegna. Inoltre lo fa con un nuovo logo, ideato da Spazio Viterbo, che unisce.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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