Prof aggrediti e il caso Itis il pedagogista Novara a Porta a Porta | Non è un problema psichiatrico o di ordine pubblico ma educativo

Il caso degli insegnanti aggrediti da studenti al parco è stato oggetto di discussione in televisione. Un pedagogista ha affermato che il problema non riguarda la salute mentale o l’ordine pubblico, ma aspetti educativi. La vicenda ha coinvolto un dibattito pubblico con scambi di accuse tra le parti coinvolte, e ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

Il caso Itis, quello dei docenti aggrediti dagli studenti al parco e tutto quello che ne è seguito (con uno scambio di accuse che continuano ancora adesso), è sbarcato sulle tv nazionali. Ieri sera, 4 giugno, il programma Porta a Porta su Rai1, condotto da Bruno Vespa, ha infatti dedicato una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Il professore aggredito a Parma non vuole denunciare. Per lui è una questione educativa

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