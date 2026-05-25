Due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di giovani nel parco Falcone e Borsellino, vicino all’istituto tecnico di Parma. I professori, dopo l’accaduto, hanno scelto di non sporgere denuncia. L’episodio non è stato collegato a problemi legati alle scuole o alla sicurezza all’interno delle strutture scolastiche. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui motivi dell’aggressione o sull’identità degli aggressori.

I docenti che sono stati a ggrediti nei pressi del parco Falcone e Borsellino vicino all’Itis Leonardo da Vinci di Parma da un gruppo di giovani hanno deciso di non presentare alcuna denuncia. Lo ha precisato la Questura che sta indagando su quanto accaduto nei giorni scorsi. Nonostante molti politici abbiamo condannato il gesto di questi adolescenti, uno dei professori sui media locali ha avuto parole di comprensione: “È un problema di ordine pubblico, non legato alle scuole, sono cose a cui io e tanti colleghi siamo abituati”. Intanto, il dirigente dell’Itis “Leonardo da Vinci”, Giorgio Piva, sottolineando la gravità dell’accaduto, ha reso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I professori aggrediti a Parma nel parco Falcone e Borsellino non denunciano: “Problema di ordine pubblico non legato alle scuole”

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Roberto Riccardi Urge Rocky come Ministro della Pubblica Istruzione. Due professori sono stati presi a bastonate dai loro studenti a Parma. E il bello è che non è una novità vedere dei docenti pestati. Settantuno aggressioni nel 2023/2024. Cinquantuno n x.com

La situazione giovanile è sempre più allo sbando, aggressione a professori oggi reddit

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