Aggressioni ai docenti Novara | Non è un problema psichiatrico o di ordine pubblico ma educativo La lezione frontale non va bene

A maggio si sono verificati tre episodi di aggressione contro insegnanti a Novara. Le autorità hanno dichiarato che il problema non riguarda condizioni psichiatriche o ordine pubblico, ma aspetti educativi. Secondo le dichiarazioni ufficiali, la modalità di insegnamento frontale è ritenuta inadatta. Nessuna altra informazione sulle caratteristiche degli episodi o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

Il mese di maggio ha consegnato all’opinione pubblica tre episodi che difficilmente si dimenticano. Il 21 maggio, un gruppo di studenti ha aggredito due docenti dell’ITIS Leonardo Da Vinci in un parco di Parma, nei pressi della scuola, con la scena ripresa in video e diffusa sui social. Il 27 maggio, un altro gruppo di alunni ha spintonato e insultato un professore nei corridoi di un istituto di Nereto, in provincia di Teramo: il docente ha sporto denuncia e riportato otto giorni di prognosi. Il 4 giugno, il programma Porta a Porta su Rai1, condotto da Bruno Vespa, ha dedicato una puntata al tema delle aggressioni ai docenti, ospitando tra gli altri il pedagogista Daniele Novara. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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