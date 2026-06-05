Durante il processo a Pesaro, le amiche della vittima hanno descritto come l'uomo la tenesse sotto controllo costante. Secondo le testimonianze, l'imputato aveva installato diverse app sul telefono della compagna, permettendogli di monitorare ogni suo spostamento. La vittima sarebbe rimasta isolata dal mondo esterno, senza possibilità di comunicare liberamente con amici o parenti. Le testimonianze hanno evidenziato un controllo stretto e continuo da parte dell'uomo.

Come faceva l'uomo a monitorare ogni spostamento della compagna?. Quali app ha installato l'imputato sul telefono della vittima?. Perché la donna non riusciva a usare l'automobile per fuggire?. Cosa dirà l'imputato durante l'udienza del prossimo 2 luglio?.? In Breve L'avvocata Susi Santi assiste la vittima costituita parte civile nel processo di Pesaro.. L'imputato ha installato app sul telefono per monitorare spostamenti e comunicazioni della donna.. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata nel novembre 2024.. L'imputato sarà interrogato dal collegio giudicante nella prossima udienza del 2 luglio.. Il processo per il barista di Pesaro: le testimonianze delle amiche ricostruiscono l’isolamento della vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo a Pesaro: le amiche descrivono l’isolamento della vittima

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