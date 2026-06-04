Il processo per l’omicidio di Pamela Genini è iniziato oggi in Corte d’Assise a Milano. L’imputato, Gianluca Soncin, rischia l’ergastolo. Durante l’udienza, la madre della vittima ha urlato in aula, attirando l’attenzione. La vicenda riguarda il femminicidio avvenuto nel 2024. La discussione si concentra sulle prove presentate dall’accusa e sulla posizione dell’imputato.

Milano, 4 giugno 2026 – Il femminicidio di Pamela Genini arriva in Corte d’Assise del Tribunale di Milano. L’ex compagno della 29enne, Gianluca Soncin, accusato di averla ucciso con 79 coltellate, per futili motivi, con crudeltà e con premeditazione, la sera del 14 ottobre scorso nell'abitazione della donna, in via Iglesias 33, è presente in aula. Al suo arrivo Una Smirnova, la madre della vittima, ha urlato "bastardo", poi ha pianto ed è stata accompagnata fuori dall’aula dal suo avvocato. Soncin, difeso dai legali Petro Sartori e Simona Luceri, rischia l'ergastolo. In aula sono presenti la sorella e il fratello di Pamela che, con la madre e il padre - ricoverato in coma - di Pamela hanno chiesto di costituirsi parte civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’omicidio di Pamela Genini, via al processo: Gianluca Soncin rischia l’ergastolo. Le urla della madre della vittima in aula

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Milano, femminicidio Genini: al via il processo allex compagno Soncin

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