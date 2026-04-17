Innsbruck 14enne morta di overdose | è la quinta vittima in poco tempo prima di lei morte le amiche di 16 e 13 anni

Una ragazza di 14 anni è stata trovata senza vita in un appartamento di Innsbruck mercoledì 15 aprile. Si tratta della quinta vittima in un breve periodo, dopo che altre due amiche di 16 e 13 anni erano decedute in circostanze simili. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sui possibili collegamenti tra le morti nel quartiere. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le famiglie dei giovani coinvolti.

Una ragazzina di 14 anni è stata trovata morta in un appartamento a Innsbruck nella giornata di mercoledì 15 aprile. Si tratta della quinta vittima nel giro di poche settimane: prima di lei erano decedute le amiche, due ragazze di 16 e 13 anni. Secondo chi indaga, le tre potrebbero essere anche parte di un giro di sfruttamento sessuale per procurarsi la droga.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ragazza di 16 anni morta per overdose, la Procura chiede il rinvio a giudizio per due 20enni: "Omicidio preterintenzionale"La Procura della Repubblica di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per due giovani, un 20enne e un 21enne - tra cui il ragazzo che la ospitava la... Valanga in val Ridanna, è morta l'italiana di 26 anni ricoverata a InnsbruckArrivano terribili notizie dall'ospedale Innsbruck, dove nella notte la giovane Laura Santino è morta per i danni riportati dopo essere stata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vietare i social ai minori non risolve i problemi; L'ex vicegovernatore della Virginia uccide la moglie e si suicida; Quei villaggi del Libano del sud che non compaiono sulle mappe di Apple; Traffico di cocaina ed eroina: in manette un 40.enne del Luganese. Innsbruck, 14enne morta di overdose: è la quinta vittima in poco tempo, prima di lei morte le amiche di 16 e 13 anniUna ragazzina di 14 anni è stata trovata morta in un appartamento a Innsbruck nella giornata di mercoledì 15 aprile ... fanpage.it Dramma in casa, 14enne morta di overdose: è la quinta vittima in un mese in città. Gli esperti: Situazione drammatica tra dipendenza da eroina e prostituzioneINNSBRUCK. E' morta un'altra bambina. Quinta vittima dell'eroina e di altre droghe pesanti in poche settimane, è deceduta a causa di un'overdose a soli 14 anni. Trovato senza vita mercoledì scorso in ... ildolomiti.it Innsbruck, ancora un'overdose per una 14enne: si temono altre vittime minorenni. Sospetto sfruttamento sessuale per avere droga in cambio. facebook