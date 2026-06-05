Processione del Corpus Domini chiusure e divieti nel centro | tutte le strade interessate

Notizia in breve

Domani, sabato 6 giugno, dopo la messa in Piazza XX Settembre, si terrà la processione del Corpus Domini. Per l’evento, alcune strade del centro saranno chiuse e divise al traffico. Le vie interessate includono via Garibaldi, via Roma e piazza del Duomo. Le chiusure saranno in vigore dalle 15 alle 19. La circolazione sarà consentita solo ai mezzi di emergenza e ai residenti nelle zone interessate.