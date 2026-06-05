Processione del Corpus Domini chiusure e divieti nel centro | tutte le strade interessate

Da foggiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, sabato 6 giugno, dopo la messa in Piazza XX Settembre, si terrà la processione del Corpus Domini. Per l’evento, alcune strade del centro saranno chiuse e divise al traffico. Le vie interessate includono via Garibaldi, via Roma e piazza del Duomo. Le chiusure saranno in vigore dalle 15 alle 19. La circolazione sarà consentita solo ai mezzi di emergenza e ai residenti nelle zone interessate.

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Domani, sabato 6 giugno, dopo la celebrazione eucaristica in Piazza XX Settembre presieduta dall’arcivescovo metropolita mons. Giorgio Ferretti seguirà la tradizionale processione del Corpus Domini. Per permettere lo svolgimento di questi appuntamenti così sentiti dalla comunità, dalle ore 9 del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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