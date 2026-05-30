Corpus Domini processione in centro | strade chiuse al passaggio dei fedeli

Per la processione del Corpus Domini prevista per domenica 7 giugno, alcune strade del centro saranno chiuse al traffico dalle 19 alle 21 o fino al termine del corteo religioso. La sospensione temporanea riguarda sei vie e piazze, in corrispondenza del passaggio dei fedeli. La viabilità sarà modificata per consentire lo svolgimento dell’evento senza interferenze. La circolazione riprenderà normalmente al termine della processione.

Modifiche alla viabilità ad Agrigento per la processione del Corpus Domini. Domenica 7 giugno, dalle 19 fino al termine del corteo religioso e comunque non oltre le 21, sarà sospesa momentaneamente la circolazione in sei vie e piazze del centro in concomitanza del passaggio dei fedeli.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Processione San Panfilo 2026 a Sulmona

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