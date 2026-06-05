Sono stati segnalati sacchi di immondizia abbandonati agli angoli delle strade e campane del vetro usate come discariche improvvisate. Il centro storico presenta fondi in condizioni di degrado, con sporcizia visibile e rifiuti sparsi. Le autorità invitano a segnalare eventuali problemi chiamando il numero 337.1063052.

PRATO Sacchi dell’immondizia abbandonati agli angoli delle strade, campane del vetro trasformate in discariche improvvisate, fondi del centro storico ostaggio del degrado. Il problema dei rifiuti continua a essere una delle segnalazioni più frequenti che arrivano dai nostri lettori. Al numero del cittadino-cronista, il 337.1063052, ogni giorno giungono fotografie, messaggi e richieste di intervento che raccontano una città alle prese con comportamenti incivili e situazioni che spesso si trascinano nel tempo senza trovare una soluzione definitiva. Dal Macrolotto Zero al centro storico, passando per via Strozzi. Quartieri diversi tra loro ma accomunati dallo stesso problema: l’ abbandono dei rifiuti e il conseguente degrado urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Problemi da segnalare? Scrivete al 337.1063052

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