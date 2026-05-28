Durante il settimo round della MotoGP al Mugello, i motociclisti hanno affrontato la curva 1 a velocità molto ridotte, passando da 337 kmh a 94 kmh. L’Autodromo Internazionale del Mugello, lungo 5,245 km, è considerato un circuito di media difficoltà per i freni. La gara si è svolta nel fine settimana di maggio, con le moto che hanno affrontato la prima curva con notevole decelerazione.

Il mese di maggio si chiude con il 7° round della MotoGP, il Brembo Grand Prix of Italy. L’Autodromo Internazionale del Mugello da 5,245 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 nonostante i freni siano impiegati 10 volte per complessivi 31 secondi al giro. Tuttavia solo 2 frenate sono della categoria Hard, 4 Medium e altrettante Light. Il carico sulla leva del freno per l’intera gara è contenuto, appena 814 kg per pilota. La curva più dura per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 337 kmh (valore che aumenta in caso di scia) a 94 kmh in 5,4 secondi in cui percorrono 291 metri grazie al carico di 5,5 kg sulla leva del freno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP al Mugello, curva 1 da paura: da 337 a 94 km/h!

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