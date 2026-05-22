Parma stagione da record al Tardini | oltre 337 mila spettatori e tifosi da 88 nazioni

Da parmatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche giornate dalla fine del campionato, il Parma Calcio ha raggiunto un record di oltre 337 mila spettatori durante le partite disputate al Tardini. I tifosi presenti sono arrivati da 88 nazioni diverse, sottolineando la presenza internazionale della squadra e l’interesse che suscita in molte parti del mondo. Questa stagione si chiude con numeri che testimoniano una forte partecipazione e un coinvolgimento significativo tra pubblico e squadra.

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A una partita dal termine della stagione, il Parma Calcio traccia un bilancio estremamente positivo sul fronte del pubblico e della partecipazione. I numeri del ticketing confermano la crescita dell’entusiasmo attorno ai colori gialloblu e consolidano lo stadio Ennio Tardini come uno dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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