Parma stagione da record al Tardini | oltre 337 mila spettatori e tifosi da 88 nazioni

A poche giornate dalla fine del campionato, il Parma Calcio ha raggiunto un record di oltre 337 mila spettatori durante le partite disputate al Tardini. I tifosi presenti sono arrivati da 88 nazioni diverse, sottolineando la presenza internazionale della squadra e l’interesse che suscita in molte parti del mondo. Questa stagione si chiude con numeri che testimoniano una forte partecipazione e un coinvolgimento significativo tra pubblico e squadra.

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