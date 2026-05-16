Il robot che fa le ecografie Il prof Zamboni e il suo staff | L’intelligenza artificiale al servizio della medicina
Un robot in grado di eseguire ecografie è stato presentato come una novità nel campo della medicina. Il professor Zamboni e il suo team hanno illustrato come l’intelligenza artificiale venga impiegata per assistere nelle procedure diagnostiche. La tecnologia permette di automatizzare alcune fasi delle ecografie, riducendo i tempi di esecuzione. Questa innovazione ha suscitato interesse tra gli operatori sanitari, che ne discutono le potenzialità e i possibili sviluppi futuri nel settore medico.
Ormai si è capito. Quando si apre un account di intelligenza artificiale e la si usa quotidianamente, quella apprende il modo di relazionarsi dell’utente, si perfeziona sulla base dei suoi gusti, considerando le sue abitudini, per migliorare – si spera – la propria efficienza: diventa una simpatica governante digitale, che ti può indicare dove mangiare a pranzo, come vestirti per non sudare e, all’occorrenza, può compilarti anche la tesi di laurea. Ma a livello superiore, per esempio in ambito accademico, l’intelligenza artificiale ha potenzialità ben più rilevanti. Anche, se non soprattutto, in campo medico. ZAMBONI PAOLO PROFESSORE ROBOT RICERCA MEDICA STAFF Lo dimostra una ricerca prodotta proprio a Ferrara, presentata ieri pomeriggio agli studenti di medicina nell’aula magna di Cona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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