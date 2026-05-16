Il robot che fa le ecografie Il prof Zamboni e il suo staff | L’intelligenza artificiale al servizio della medicina

Un robot in grado di eseguire ecografie è stato presentato come una novità nel campo della medicina. Il professor Zamboni e il suo team hanno illustrato come l’intelligenza artificiale venga impiegata per assistere nelle procedure diagnostiche. La tecnologia permette di automatizzare alcune fasi delle ecografie, riducendo i tempi di esecuzione. Questa innovazione ha suscitato interesse tra gli operatori sanitari, che ne discutono le potenzialità e i possibili sviluppi futuri nel settore medico.

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